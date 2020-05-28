Online Kata şampiyonasında de Isparta rüzgarı

Isparta olarak 2 sporcu ile mücadele edilen 2012 doğumlular Online Türkiye Kata şampiyonası elemeleri 27 Mayıs 2020 tarihinde Youtube üzerinden canlı olarak yapıldı. Bir sporcu finale yükselme başarı gösterdi. Yarışmaya katılan Melih Tarık Naimoğlu ise Türkiye 5'ncisi oldu.

Bayanlar kategorisinde yarışan Ispartalı sporcu Mukaddes Feyza Yükselmiş grubunda üçüncü oldu ve finale adını yazdırdı. Karate İl Temsilcisi Kadir Karataş, Pandemi sürecinde sporcuların aktif olarak spor hayatlarını sürdürmeye çaba gösterdiklerini söyleyerek, federasyon tarafından düzenlenen online şampiyonların da sporcularının başarılarıyla mücadele ettiğini ve Isparta'ya dereceler kazandırdıklarını belirtti. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ise Karate sporcularımızın başarıları ve gayretleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.