Orman zararlılarıyla biyolojik mücadelede terminatör böcekler kullanılıyor

Laboratavar ortamında son 16 yılda yaklaşık 250 bin adet üretilen terminatör böcekler, ormanlık alanlarda kızılçam ve karaçam ağaçlarını zararlılardan koruyor.

Ormanlarda dumansız yangın olarak bilinen çam kese böceklerine karşı avcı böcekler üretiliyor. Isparta'da özellikle Mart ve Nisan aylarında çam kese böceğinin verdiği zararlardan dolayı ağaçlarda kurumuş görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu böcek, ağaçların ibrelerini yiyerek beslenirken, Orman Bölge Müdürlüğü Sav beldesindeki laboratuvarda çam kese böceğiyle mücadelede terminatör böcekler üretiyor.

Yılda yaklaşık 15 bin adet üretilen terminatör böcekler, uygulanan işlemler sonrasında ağaç diplerine bırakılıyor. Son derece verimli sonuçların elde edildiği üretimde kızılçam ve karaçam ağaçlarının geleceği de güvence altına alınıyor.

“250 bin böcek üretildi”

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, 2005 yılından bu yana terminatör böcek ürettiklerini belirterek, bugüne kadar yaklaşık 250 bin böcek üretildiğini söyledi. Ormanlarda kızılçam ve karaçam ağaçlarına en çok çam kese böceğinin zarar verdiğine değinen Ulusoy, “Bunlar ormanlarımızı öldürmezler fakat ağaçlarda artım kaybına sebep olurlar biz de bunlarla mücadele için bu laboratuvarda bu çalışmayı yapıyoruz” dedi.

“Laboratuvarımızda bin 400 tane anaç böcek var”

Terminatör böceğin üretim ve uygulama sürecini anlatan Ulusoy, “Bu böcekler özellikle şubat sonu mart başı topraktan çıkarlar. Biz bunları araziden toplarız. Şu an laboratuvarımızda bin 400 tane anaç böcek var. Her bir böcek aşağı yukarı 80 civarında yumurta bırakır. Biz böcekleri on beşer yirmişerli olarak bir erkek, bir dişi olmak üzere bir kaba bırakırız ve orada çiftleşirler, yumurta bırakırlar. O yumurtaları toplar, film kaplarına koyarız. 10 gün sonra onlardan larvalar çıkmaya başlar. Bunlar yırtıcı bir böcek olduğu için her gün bunları kontrol ederiz. Çıkan yavruları alır fidan kapları olarak da kullandığımız kapların her bir gözüne ayrı ayrı bırakırız. Çünkü bunlar yırtıcı olduğu için aynı kaba koyduğumuzda birbirlerini yerler. Onları her gün birer çam kese böceğiyle besleyerek onları yetişkin larva haline dönüştürürüz. Dönüştükten sonra çam kese böceklerinin yoğun olduğu ormanlara bırakırız” diye konuştu.

“Her gün 10 tane böcek yiyorlar”

Rutubetin açığa çıkarılması için toprağın hafif kazılarak, içerisine birer tane böcek bırakıldığına değinen Bölge Müdürü Refik Ulusoy, “Daha sonra üzerini örteriz . Onlar orada pufuya dönüşürler, sonra böcek olarak çıkarlar ve kış müddetini de toprağın altında cam kese böceğinin yine pufu halindeki larvaları yiyerek beslenirler. Bir dahaki sene şubat ayı sonu mart ayı başına kadar toprakta kalırlar. Bu böcekler 3-4 yıl yaşayabilmekteler. Her gün 10 tane böcek yiyorlar. Aşağı yukarı yılda bin civarında çam kese böceğini yemiş olurlar. Çam kese böceği bulamadıkları halde kendi kendilerini yerler” dedi.

Ulusoy, terminatör böcekle gerçekleştirilen doğadaki biyolojik mücadelenin başarı oranının yüzde 90 ila yüzde 100 arasında olduğunu sözlerine ekledi.