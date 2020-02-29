İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ortaokul öğrencileri masa tenisinde Isparta'yı temsil edecek

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya’da yapılacak grup müsabakalarında Isparta’yı temsil edecek.

Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı, Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.


Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26-27 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen Yıldızlar Kategorisi Masa Tenisi Isparta İl Birinciliği sonuçlandı. Müsabakalar sonucunda Boğaziçi Koleji birinci, Ülkü Orta Okulu ikinci, Özel Rota Koleji üçüncü ve Sütçüler Orta Okulu dördüncü oldu. Birinci olan Boğaziçi Koleji Ortaokulundan Kerem Küçüktepe, Çağan Gönendi ve Efe Hayta 26-27 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak grup müsabakalarında Isparta'yı temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.