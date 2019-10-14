İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, bahçe evinde otları yakarak temizlemek isteyen 73 yaşındaki adam, söndürmek istediği yangında kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak can verdi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde, bahçe evinde otları yakarak temizlemek isteyen 73 yaşındaki adam, söndürmek istediği yangında kıyafetlerinin tutuşması sonucu yanarak can verdi.


Olay, önceki gün Gelendost ilçesine bağlı Avşar köyünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 73 yaşındaki Yaşar Küçükbozbey bahçe evinde otları temizlemek için bir araya toplayarak ateşe verdi. Kuru otları tutuşturan alevler bir anda etrafa yayılarak, erik bahçesine sıçradı.


Bu sırada ateşi söndürmek isteyen Yaşar Küçükbozbey, elbiselerine sıçrayan alevlerin etrafını sarmasıyla yanarak feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın vücudunun büyük bölümünün yandığı belirtildi.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından yanan adamın cenazesini otopsi için hastaneye sevk etti.


Yapılan yüzeysel otopsi sonucunda cenaze dün yakınlarına teslim edildikten sonra Avşar köyünde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.