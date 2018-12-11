Otel odasında ölü bulundu

Isparta'da bir otelde görevlilerin yaklaşık 1 haftadır haber alamadığı adam odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde 17 Kasım 2018 tarihinde özel bir otele giriş yapan 64 yaşındaki Yıldırım Keskin'den yaklaşık 1 haftadan bu yana haber alamayan görevliler şüphe üzerine odaya gitti.

Kapının arkadan kilitli olduğunu ve odadan koku geldiğini fark eden görevliler, durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, çilingir vasıtasıyla açtıkları odada yaptıkları kontrolde 64 yaşındaki adamın günler önce öldüğünü tespit etti.

Otel odasında yapılan gerekli incelemeler sonrasında maktulün cansız bedeninin otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden adamın kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.