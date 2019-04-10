Otizmli çocukların havuzdaki tüplü dalış tecrübesi

Isparta'da otizmli çocuklara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan hastane, öğrenci kulübü ve dernek, Kutup Ayısı Dalış Kulübü öncülüğünde olimpik havuzda tüplü dalış gerçekleştirdi. Etkinliğin çocuklar ve aileler için memnuniyet verici olduğunu dile getiren anne Şerife Ünaldı, "Okuldan sonra da bu etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz. Bizim çocuklarımız sürekli evde kapalılar. Biz, çocuklarımızın sürekli evde kapanmalarını istemiyoruz. Yaşamsal ve sosyal faaliyetlerinin sadece Nisan ayında değil sürekli olmasını istiyoruz" dedi.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından Nefes Otizm Derneği ve Kutup Ayısı Dalış Kulübü işbirliğiyle, otizme dikkat çekmek için dalış etkinliği gerçekleştirildi. SDÜ 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğine çok sayıda aile ve otizmli çocuk katıldı.

Eğitmenler eşliğinde kısa dalış eğitimleri verilen otizmli çocuklar, ardından 2 metre 33 santimetrelik havuzda tüplü dalış etkinliği gerçekleştirerek, sosyal, fiziksel ve sportif yönden gelişim sağladı.

"Bu etkinlikler bizim için son derece önemli"

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Işık, "Nisan ayı otizm farkındalık ayı, 2 Nisan da otizm farkındalık günü. Biz bunu önemsiyoruz. Her 59 çocuğun birinde otizm söz konusu. Çünkü otizm, nörogelişimsel ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkan bir rahatsızlık. Belirtileri erken dönemde ortaya çıkıyor. Biz ne kadar erken farkındalık sağlayabilirsek, o yüzden bu etkinleri düzenliyoruz. O yüzden erken tanıyı sağlamanın çok büyük bir katkısı var bizim için. Erken tanışı sağlayabilirsek, bu çocukların doğru ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlayabiliriz ve tamamen düzelip topluma kazandırılmasını sağlamış oluruz. O yüzden bu etkinliklerin son derece önemi var bizim için" dedi.

"Bu, zayıflamaları için bir aktivite ve egzersiz oluyor"

"Dalış, havacılık ve yüzme kulübümüz olmak üzere, hepsi otizmli çocuklar için etkinlik düzenledi" diyerek sözlerini sürdüren Dr. Öğretim Üyesi Işık, "Şimdi dalış kulübümüzle beraber dalış gerçekleştiriyoruz. Otizmin tedavisinde çekirdek belirtilere direkt yüzmenin bir etkisi yok ancak var olan ek sorunlara yönelik yüzmeyi kullanıyoruz. Bu çocuklar, kilosu normalin üzerinde olan çocuklar. O yüzden bu, zayıflamaları için bir aktivite ve egzersiz oluyor. Aynı zamanda bu çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü, evde yaşam geçiren çocuklar söz konusu ve evden dışarıya hiç çıkmıyorlar. Biz, bu ortamlarla beraber yüzmeyi gerçekleştirdik. Hem çocuklar ve ailelerin bir grup halinde oturup konuşabileceği bir ortam sağlamış olabiliyoruz. Bu sayede çocuklarımız da sosyalleşebiliyorlar. Egzersiz ve kilo verme ile ilgili de katkı sağlanmış oluyor" diye konuştu.

"Okuldan sonra da bu etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz"

Otizmli Ali Ozan Ünaldı'nın annesi Şerife Ünaldı, "Biz, nisan ayında değil tüm yıl boyunca bu etkinliklerin sürmesini istiyoruz. Şu an biz, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ne (OÇEM) gidiyoruz ama çocuklarımız mezun olduktan sonra gidecek bir yeri yok. Biz, yaşam merkezlerinin açılmasını istiyoruz. Okuldan sonra da bu etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz, değilse bizim çocuklarımız sürekli evde kapalılar. Biz, çocuklarımızın sürekli evde kapanmalarını istemiyoruz. Yaşamsal ve sosyal faaliyetlerinin sadece Nisan ayında değil sürekli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Otistik çocukluğun bebekliğinin çok zorlu geçtiğini ancak, büyüdüğü süreçte zorluğun giderek azaldığını kaydeden anne Şerife Ünaldı, "Çok zorlu dönemlerden geçtik, hala zorluk yaşayan arkadaşlarımız var. Çok zor" dedi.

"Aileler olarak biz ve çocuklar da çok mutlu ve memnun"

Ünaldı "Normalde biz, çocuklarımızı yüzmeye getiriyorduk ama böyle bir dalışı hiç yapmamışlardı. İlk defa yapıyorlar. Çok güzel, aileler olarak biz ve çocuklar da çok mutlu ve memnun kaldılar. Bizim için çok iyi bir gelişme diyebilirim. Çocuğuma dalışı söylediğim zaman, yüzmeye geleceğimizi öğrenince çok sevindi. Yüzeceğim diyerek geldi ama çok mutlu oldu" ifadelerini kaydetti.