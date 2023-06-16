Otobüs durakları yıkanıyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıl içerisinde belli periyotlarla halkın yoğun kullanımında olan ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda otobüs durakları da sürekli olarak sabunlu su ile yıkanarak temizleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, açık ve kapalı otobüs duraklarının iç, dış temizliğini gerçekleştiriyor. Otobüs duraklarının camları ve oturma alanları sabunlu suyla yıkanarak, temizleniyor. Bu şekilde duraklar vatandaşların kullanımı için daha sağlıklı hale getiriliyor. Otobüs duraklarının temizliğinde belediyenin kısa bir süre önce bünyesine kattığı teknolojik tam donanımlı Mobil Cami ve İbadethane Temizlik Aracı kullanılıyor. Ekipler tarafından ilk olarak otobüs duraklarının camları ve oturma alanları sabunlanırken, tazyikli su ile yıkanıyor.