İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs koltuğu arasına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

Isparta’da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.

Isparta'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde koltuk ile cam arasına saklanmış vaziyette uyuşturucu madde ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisindeki O.U. isimli yolcudan şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada koltuk ile cam arasına sıkıştırılarak gizlenmiş vaziyette 2.5 gram eroin maddesi ele geçirdi.


Polis, şüpheli O.U. hakkında adli işlem başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.