Otobüs terminaline akın eden öğrenciler bilet bulamadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın korona virüse karşı alınacak tedbirler kapsamında 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönündeki açıklamasının ardından Isparta'da binlerce üniversite öğrencisi şehirlerarası otobüs terminaline akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koranavirüse karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Otobüs firmaları memleketlerine gitmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin talebine karşılık vermekte zorlandı. Otobüs firmaları talebe karşılık verebilmek için ek seferler planladı.

Üniversite öğrencisi Sedat Kutay Akdeniz, otogara geldiğini ancak bir saat aramasına rağmen bilet bulamadığını söyledi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuduğunu ifade eden Akdeniz, tatilde alanıyla ilgili çalışmalar yapacağını söyledi. Akdeniz, “Arkadaşlarımdan duyduğuma göre otobüs bilet fiyatlarında artış olmuş” dedi.

Üniversite öğrencisi Yücel Salman, yaklaşık 2 saattir otogarda beklediğini fakat bilet bulamadığını söyledi. Salman, tatilini kendi alanında çalışmalar yaparak değerlendireceğini söyledi.

Üniversite öğrencisi Muharrem Can Akdağ da üniversitenin tatil edilmesini hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirdiğini ifade etti. Akdağ, “Otogarın halini görüyorsunuz. Çok kalabalık. Burada virüs varsa yayabilir. O yüzden olumsuz düşünüyorum. Ama evde dinlenmek iyi gelecek bize. 3 saat oldu bilet alamadım” diye konuştu.