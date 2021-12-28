Otobüsteki yolcudan 5 gram eroin çıktı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde durdurulan otobüsteki yolcu üzerinde 5 gram eroin maddesi

ele geçirildi.

Yolcular Kerim Ü. ve Sefa Ü. isimli şahıslar kontrol eden polis, Kerim Ü. isimli şahıs üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Kerim Ü. 5 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi ekiplere teslim etti.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak suçundan şahıslar hakkında soruşturma başlattı.