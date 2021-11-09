Otomobil alev topuna döndü

Olay, saat 11.00 sıralarında Isparta Şarkikaraağaç karayolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü otomobilden çıktıktan sonra otomobil bir anda alev topuna döndü. O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücünün hemen itfaiye ekiplerine haber vermesi üzere çevre ilçelerden ekipler olay yerine sevk edilerek aracı söndürmeye başladı. Araç söndürüldükten sonra kullanılmaz hale geldi.