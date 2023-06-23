Otomobil dere yatağına düştü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtuğu kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün Gelendost ilçesi Yaka köyü sınırları içerisinde D-330 Isparta Konya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A (41) idaresindeki 56 AG 488 plakalı otomobil, Konya istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki dere yatağına uçtu. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. (13), Ç.A. (9) ve V.A.'nın (15) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gelendost Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, dere yatağına uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.