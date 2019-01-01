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Otomobil köprüdeki bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Isparta-Antalya yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.15 sıralarında Sav Kasabası istikametinden şehir merkezi yönüne seyreden 07 ADB 109 plakalı Lamican K. yönetimindeki otomobil, zeminin kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak köprüdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasında kaldı. Kazada otomobil sürücüsü Lamican K. yaralanırken, otomobilde de maddi hasar oluştu.


Durumun haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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