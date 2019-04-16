Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Y. idaresindeki 07 GG 778 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıktı. Şarampole uçan otomobil ters döndükten sonra durabildi. Talihsiz kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.