Otomobil takla atarak bahçeye uçtu, yaralı sürücü araçta sıkıştı

Isparta'da kontrolden çıkarak takla attıktan sonra bahçeye uçan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Isparta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Isparta-Eğirdir Karayolu'nun 14. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Eğirdir'den Isparta istikametine seyreden Şuayb A. yönetimindeki 32 PA 502 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak takla attıktan sonra yolun sağındaki bahçeye uçtu.

Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Şuayb A. ise bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 acil servis, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardıktan sonra 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.