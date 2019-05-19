Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. yönetimindeki 34 JT 9789 plakalı otomobil ile E.K.'nin kullandığı 32 NE 962 plakalı motosikletin, 56.Cadde ile 141.Cadde kesişiminde çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Motosikletin savrulduğu kazada sürücü E.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.N.B. isimli kadın yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.