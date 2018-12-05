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Otomobille çarpışan araç metrelerce sürüklendi

Isparta’da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra bankete çarptı.

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri yaklaşık 80 metre sürüklendikten sonra bankete çarptı. Otomobillerde maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Çünür Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Caddesi üzerinde üniversite istikametine doğru aynı yönde seyreden Murat D. yönetimindeki 42 AEK 82 plakalı otomobil ile Zeki Furkan L. idaresindeki 32 AA 789 plakalı otomobil, şerit ihlali nedeniyle çarpıştı. Çarpışan otomobillerden biri refüjde yaklaşık 80 metre boyunca sürüklendikten sonra sürücünün kontrolünden çıkarak bankete çarptıktan sonra durabildi.



Sürücülerden biri 0.44 promil alkollü çıktı


Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücülerden Murat D.'ye 0.44 promil alkollü olduğu değerlendirmesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.


Öte yandan, kaza sonrasında hasar gören otomobiller ise çekiciler yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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