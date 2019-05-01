Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Davraz Mahallesi'ndeki 115. Cadde üzerinde ilerleyen Seyit Ali A. (86) yönetimindeki 32 HH 764 plakalı otomobil, 115. Cadde-3905 Sokak kesişiminde Halil İbrahim Ç. (42) idaresindeki 32 FM 834 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, ağır yaralı sürücünün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.