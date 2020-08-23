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Otomobiller kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Isparta’da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, Bahçelievler Mahallesi 110 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Şenol idaresindeki 23 E 4543 plakalı otomobil ile Furkan Aydemir yönetimindeki 32 PE 925 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler Furkan Aydemir, Ata Şenol ile ismi belirlenemeyen iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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