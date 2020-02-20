(Özel haber) Bankacılığı bıraktı, kendini spora ve adrenaline verdi

Antalya'da bisiklet antrenörlüğü yapan Akyazı, hem para kazanıyor hem de spor yapıyor. Ayrıca dayanıklılık gerektiren ve atletizmin en zor dallarından biri olan maraton koşularına da katılan Akyazı'nın hayali dünyanın en zorlu maratonu olan ‘Fas Maratonu'na' katılmak.

Sözlerine kısa özgeçmişi anlatarak başlayan Antrenör Nurşen Akyazı, “Aslen Ordulu'yum. Kamu yönetimi mezunuyum. 11 yıl bankacılık yaptım. İstanbul ve Antalya'da çalıştım. Özel bir bankada yönetici olarak görev yaptım. Oğlum da lisanslı bisiklet sporcusu, onu da ben yetiştirdim. ETUDOSD kulübüne bağlı lisanslı bisiklet sporcusu, kaya tırmanış ve dağcılık sporcusu ve aynı zamanda lisanslı atletizm sporcusuyum. Ayrıca Türkiye Bisiklet Federasyonu 1. Kademe Antrenörüyüm. 2017'de bankacılık sektörünün giderek personel üzerine baskın bir modele dönüştürülmesi nedeniyle 11 yıl Türkiye birinciliği ve üstün başarı göstermiş olduğum mesleğimden önce Manavgat'a tayin ve iş akdi feshiyle sonlandırdım” dedi.

"Maratonda koşuyorum"

7'den 70'e herkese bisiklet sporunu sevdirmeye çalıştığını anlatan Akyazı, “‘Bisiklet Eğitimi Antalya' sosyal medya üzerinden Antalya'da ve ülkemizde inanılmaz ses getirdi. 7'den 70'e herkese Konyaaltı'nda bisiklet eğitimi ve turları vermeye devam ediyorum. Başarı yüzde 100, gelen herkes bisiklete biniyor. Bankacılık ve döneminde ise ‘Bisiklet ile gidip geliyordum. Ve her gün dünyanın en iyi işine bisiklet sayesinde gidip geliyorum. İnanılmaz bir terapi. Çok doğru bir karar verdiğime inanıyorum. O nedenle ‘Bisiklet Eğitmenliği' ile ben yaşadığım tüm pozitif duyguları şimdi Antalya'da 2 gün 4 saate Pedallamasını sağlıyorum. Spor hayatımda hep vardı. Yaşamın bir parçası spor. Lise ve orta okul dönemlerinde atletizmde okul birinciliğim vardı. Antalya'da antrenörüm İbrahim İncesu ile birlikte var olan koşu geçmişim ve çocukluğumun Karadeniz tarafında geçmesiyle ‘Koşu Tekniğini” bana öğretmesi düzenli antrenmanlarla hazırlandım. Bir çok derecem var. İnsan yeter ki istesin başarır" dedi.

“Akdeniz Üniversitesi'nde antrenörlük yapıyorum”

Hayallerinin ve hedeflerinin bir kısmını gerçekleştirdiğini, Akdeniz Üniversitesi'nde antrenörlük yaptığını kaydeden Akyazı, “Sıfırdan bisiklete binmeyi öğreterek sporcu yetiştirmeyi hedefliyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde kız öğrencilerimi bisiklet topluluğu kız takımına alarak yarışlarda yer almalarını sağlayacağım. Akdeniz Üniversitesi'nde bu yıl başlatmış olduğumuz ‘Pedallamayan kalmasın' kampanyası ve hiç bisiklet sürmeyi bilmeyen ve hayallerinde bisiklet olan öğrencilerime pedallamayı öğrettim. Hedef olarak onlara ‘Granfondo Kadına şiddete son farkındalık sürüşüne katılmayı' ön gördüm. Öğrencilerim benimle birlikte heyecanla hafta içi her gün antrenmanlarını ve deneyim turlarını devamlı çalıştılar. Biz Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu olarak kadına şiddete son diyoruz ve farkındalık sürüşünü sahiplenerek geliyoruz. Bu hafta pazar granfondo kadına şiddete son farkındalık sürüşü olacak. Oraya da katılacağız” diye konuştu.