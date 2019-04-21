Özel ve kamu okulları arasında köprü olan sosyal proje

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi´nde yerini bulan projelerden olan özel öğretim ile kamu okulları arasındaki iş birliği ve sosyal dayanışmayı arttırma çalışmaları kapsamında merkeze bağlı Kadılar Köyü'nde ortak sosyal proje çalışması yapıldı. Proje kapsamında, türlerine ve çeşitlerine göre kamu okullarından her özel öğretim okulunun karşılığı bir okul belirlenerek bunlar arasında birebir eşleme yapılacağı belirtildi.

Projenin amacının ortak bir sinerji oluşturmak, sosyal ve fiziki ortamları paylaşmak, öğrenciler arasında işbirliğini sağlamak olduğu belirtilirken, okulda öğrencilere yönelik sosyal bir proje varsa aynı projeyi diğer okullarda da örnek alıp uygulamak olduğuna vurgu yapıldı.

Çalışmanın temel felsefesinin, ‘Siz de ne var, biz de ne var? Sen de ne var, ben de ne var?' yerine ‘Biz ne yapabiliriz?'i ortaya koymak ve ortak bir projede beraber çalışmak olduğuna değinen Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, proje kapsamında merkez özel öğretim kurumları öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin merkeze bağlı Kadılar İlkokulu'nu ziyaret ettiğini buradaki öğrencilere hediyeler dağıttığını kaydetti. Proje çerçevesinde ayrıca, iki okul öğrencilerinin ortak etkinlikler gerçekleştirdiği belirtildi.