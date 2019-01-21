Özerkan'sız ilk maçta ilk maça fotoğraflı formayla çıktılar

Amatör Küme'de mücadele eden Çünürspor'da ligin ilk maçında futbolcular, geçen yıl hayatını kaybeden ‘Büyük başkan' lakaplı Kadir Özerkan fotoğraflı formalarla sahaya çıktılar.

Bu sezon ligin ilk maçında, Özerkan'sız ilk mücadeleye çıkan bordo mavililer, 90 dakika boyunca ön kısmında ‘Bu sene de senin için büyük başkan' yazılı fotoğraflı formalarla mücadele ettiler.

Oyuncular, teknik ekip, yönetim ve Özerkan'ın Çünürspor'da daha önce forma giyen oğulları Zeki ve Doğukan Özerkan'ın da bulunuduğu duygu dolu anlar hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.

Yaptıkları anlamlı etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Çünür Spor Kulübü Başkanı Gökhan Küçükhayrat, “Bu kulübü buralara gelmesinde büyük emeği olan kaptanımız, başkanımız, her şeyden öncesi abimiz Kadir Özerkan için yıllarca oynadık. Bu yıl da başkanımız için sahaya çıktık. Bize vefayı, dostluğu, kardeşliği aşıladığı bu kulüpte yeni nesillere de biz aynını aşılayacağız inşallah. Büyük başkanın mekanın cennet olsun” dedi.