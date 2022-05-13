Park halindeki araca vurup kaçtı

Isparta'da otomobil sürücüsü, park halindeki araca çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Fatih Mahallesi 202 cadde üzerinde meydana geldi. Ahmet Aydemir'e ait araç park halindeyken, arkasında park halinde olan ve yola çıkmaya çalışan bir başka otomobil çarptı. Sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Ahmet Aydemir, polise ihbarda bulunurken, aracın sürücünün tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.