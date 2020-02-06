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Park halindeki otomobilde yangın

Isparta’da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 08.00 sıralarında Süleyman Demirel Hastanesi (SDÜ) otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö.'ye ait 32 DB 204 plakalı otomobilde, sürücüsü park edip hastaneye girdikten sonra motor bölümünde bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.

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