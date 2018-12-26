Parktaki hayvanların çocukları korkuttuğunu sosyal medyada paylaşan muhtar adayına tepki

Isparta'da parkta sokak hayvanlarının bulunduğu fotoğrafları sosyal medyada hesabından paylaşarak, çocukların okula giderken korku ve tedirginlik yaşadığını söyleyen muhtar adayına hayvanseverlerden büyük tepki geldi. Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma (ISHAYKO) Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Bir muhtar adayının kanunlara uygun çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmaları olması gerekirken bu kanun dışı söylemleri yakışmamıştır. Hiç bir muhtar adayı sokak hayvanlarını toplayacağız veya barınakta bakacağız söylemlerinde bulunamaz" dedi.

Ayazmana Mahallesi Muhtar Adayı Hasan Hüseyin Bilgiç'in, "Burası Ayazmana Parkı, 234.Cadde. Yine öğle vakti okula giden çocuklarımız korku ve tedirginlik içinde okula gidiyorlar. Bir de burası çocuk parkı, yorumlar sizin" yazılı fotoğraflı paylaşımı büyük tepki çekti.

"Kınıyoruz"

Sosyal medyada, muhtar adayının paylaşımını gören hayvanseverler, "Bu şikayeti bize ulaştıran Ayazmana Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyoruz. Muhtarlık seçimlerinde oy alırım ümidiyle sokak hayvanları üzerinden yasa dışı söylemler yapan bu esnafı kınıyoruz" dedi.

"Şikayet ettik"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ISHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Isparta Belediyesinin uzun süre önce kısırlaştırıp aşıladığı ve aldığı yere bıraktığı sağlıklı ve uysal sokak hayvanlarını yasa dışı bir söylemle mahalle sakinlerini provoke eden bu şahsı Isparta Hayvan Koruma Derneği olarak 5199. Kanuna muhalefet etmekten dolayı şikayet ettik. Bu konularda söylemde bulanacak kişilerin önce bu konularda bilgili olması gerekmektedir. 5199. Kanuna göre Belediyeler Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurarlar. Bu merkezlerin amacı tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve işaretlemedir. Daha sonra tedavisi biten hayvanlar alındığı yere bırakılır" diye konuştu.

"Muhtar adayına bu kanun dışı söylemleri yakışmamıştır"

Kocabaş "Bu sokak hayvanlarının insanlara saldırısı görülen bir durum değildir. Bölgede uzun süredir yaşayan hayvanların insanlara hiç bir saldırı olayı olmamış aksine çevre halkı tarafından sevilen beslenen ve çocukların bile oynadığı uysal küpeli hayvanlardır. Bir muhtar adayının kanunlara uygun çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmaları olması gerekirken bu kanun dışı söylemleri yakışmamıştır. Hiçbir muhtar adayı sokak hayvanlarını toplayacağız veya barınakta bakacağız söylemlerinde bulunamaz. Bu söylemlerde bulunan kişileri Tarım ve Orman Müdürlüklerine şikayet ediniz" ifadelerini kullandı.