Payallar sağlık ocağı için imzalar atıldı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Hayırsever Yıldırım ailesi temsilcisi Salih Yıldırım Payallar'da yapılacak olan sağlık ocağı ve 112 Acil Bekleme Noktası için protokol imzaladılar.

‘Önce eğitim ve sağlık' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Batı Alanya'nın büyük bir eksiği olan sağlık ocağını vatandaşların hizmetine sunmak için ilk adımı attı. Hayırsever Yıldırım Ailesi ve Alanya Belediyesi'nin iş birliğinde yapılacak olan Hasan Yıldırım Sağlık Ocağı için protokol imzalandı.

Başkan Yücel'den 5. sağlık ocağı

Daha önce hayırseverlerle yapılan iş birlikleri ile Alanya'nın Cumhuriyet, Mahmutlar, Sugözü ve Tosmur Mahallelerine sağlık ocağı yaptıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Payallar Mahallesi'ne de sağlık ocağı kazandırıyor. Yaklaşık 750 metrekarelik bir alana yapılacak yeni sağlık ocağı, bölgenin en önemli sağlık merkezi olacak. 8 doktorun görev alacağı sağlık ocağında ayrıca 112 Acil Bekleme Noktası da olacak. Projenin tamamlanmasının ardından batı bölgesinde yaşayan vatandaşlar hem sağlık ocağından faydalanacak hem de acil durumlarda ambulans beklemek zorunda kalmayacak. Projeleri hazırlanan sağlık ocağı ve 112 Acil Bekleme Noktasının kısa süre içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete açılacak.

“Alanya'mıza hayırlı olsun”

Protokol imzalama töreninde konuşan Başkan Yücel, “Biliyorsunuz ki her zaman eğitim ve sağlık dedik. Bugünde batı bölgemizdeki sağlıkla ilgili eksikleri gidermek adına, Yıldırım ailesinden Hasan Yıldırım Amcamızın bu bölgeye duyarlılığından dolayı bölgeye bir sağlık ocağı ve 112 Acil Bekleme Noktasını inşa etmek istediler. Biz buradan şahsımız ve halkımız adına Hasan Bey ve Yıldırım Ailesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Alanya'mıza” dedi.

Hayırsever Salih Yıldırım'da yeni sağlık ocağının bölgeye hayırlı olmasını dileyerek Başkan Yücel'e teşekkür etti.