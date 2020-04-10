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Pazara gelenlerin ateşi ölçülüyor, eldiven ve maske dağıtılıyor

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Pazar yerleri tek giriş ve çıkış olmak üzere kapatıldı. Pazara gelenlerin ateş ölçülürken, eldiven ve maske dağıtılıyor.


Bu arada Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, “ Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve önlem almak için girişlerde ateş ölçümü, eldiven dağıtımı yaparak, maskesiz girişleri önledik. Pazaryeri içerisinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.

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