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Pedallar Hareketli Yaşam için döndü

Isparta Belediyesi 22 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Belediye önündeki buluşmada 1000'e yakın bisikletli katıldı. Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor Müdürü Murat Gevrek de etkinlikte bisiklet sürdü. Etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Bisiklet Kulüpleri ve grupları tarafından görsel şovlar düzenlendi.

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