Polisi görünce tali yola girdiler ama kaçamadılar

Konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente Antalya'dan uyuşturucu sevk eden şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu satın aldıktan sonra Isparta'ya gelmek üzere yola çıkan bir otomobili Sav kasabası girişindeki yol kontrol noktasında beklemeye başladı. Yakalanacaklarını anlayan 4 şüpheli, yol kontrol noktası gerisindeki tali yola sapınca polis ekipleri de harekete geçti.

İçerisinde R.A, T.Y, Ö.C. ve İ.G. bulunan aracı şüphe üzerine durduran emniyet güçleri, içeride bulunan şahıslardan 3'ü üzerinde ayrı ayrı 2 paket halinde 4.2 gram, 1 paket halinde 2.2 gram, 6 paket halinde 1.6 gram ve otomobil içerisinde ise 1 paket halinde 3 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Emniyet ekiplerinin, 4 şüpheliyi ‘uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan işlem yaparak adli makamlara sevk etiği öğrenildi.