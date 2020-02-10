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Polisim diyerek 14 evi dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Isparta’da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan B.

Isparta'da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan B.K. ve Y.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.


Isparta'da 14 farklı evi arayarak kendisini polis savcı jandarma olarak tanıtan şüphelilere yönelik JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmada B.K. ve Y.D. isimli iki şüphelinin Şanlıurfa'dan Isparta'ya gelerek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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