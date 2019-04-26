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Polisin durdurduğu şahsın üzerinden 32 adet sikke çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan ve üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 parça sikke ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polis ekiplerince durdurulan ve üzerinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 parça sikke ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen M.B. saat 17.00 sıralarında polis ekiplerince ilçe merkezinde durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 32 parça sikke ele geçirildi. Şüpheli M.B. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Ele geçirilen sikkelerin, tarihi değeri ve döneminin belirlenmesi için incelemek üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine gönderildiği belirtilirken, şüphelinin söz konusu sikkeleri tarlada bulduğunu söylediği öğrenildi.


Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

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