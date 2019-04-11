Polisin şüphelendiği otomobilden uyuşturucu çıktı: 5 gözaltı

Isparta'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramalarda 3 parça halinde eroin maddesi ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Isparta Adnan Menderes Bulvarı üzerinde şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Polisin otomobildeki 5 şüphelinin üzerlerinde ve araçta yaptığı aramalarda 3 parça halinde 9.4 gram eroin maddesi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma açılırken, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.