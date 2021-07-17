Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yapıp kaçmak isteyen sürücü alkollü çıktı

Isparta'da trafik denetimini görünce aracını bırakıp kaçmak isteyen alkollü sürücü yakalandı. 1.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, “Hatalıyım. Özür dilerim yapmamam gereken bir davranıştı” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde alkol denetimi gerçekleştirdi. 143. caddede yapılan uygulamada bir sürücü polisleri görünce aracını denetim noktasına 150 metre mesafede park edip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak sürücü polislerin dikkatinden kaçmadı ve yakalandı. Ahmet Hamdi A. olduğu belirlenen sürücü, kendisinden ehliyetini isteyen polise, “Şirket aracı, ağabey işimden olurum” dedi.

“Hatalıyım, özür dilerim”

Alkolmetreyi birkaç denemede üfleyebilen Ahmet Hamdi A., kendisini görüntüleyen gazeteciye ise “Hatalıyım. Özür dilerim yapmamam gereken bir davranıştı. Çekmeseniz daha hoş olur” dedi.

“Alkollü olduğum için arabayı bıraktım”

Ahmet Hamdi A., gazetecinin ‘alkollü olduğunuz için mi arabayı bıraktınız?' sorusuna “Evet alkollü olduğum için arabayı bıraktım. Yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Alkollüyüm kabul ediyorum. Gereken ne ise uygulansın” diyerek yanıt verdi.

Ehliyetine 6 ay el konuldu

Yapılan kontrolde Ahmet Hamdi A.'nın 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Ahmet Hamdi A.'ya alkollü araç kullanmaktan para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.