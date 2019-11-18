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Polisten kaçak çay, şeker, makarna, pirinç operasyonu: 4 gözaltı

Isparta’da yabancı menşeli kaçak katı gıda maddesi satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da yabancı menşeli kaçak katı gıda maddesi satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı çay, şeker, makarna, pirinç ve diğer katı gıda maddeleri ele geçirildi.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacı ile çalışma başlatıldı.


4 - 8 Kasım tarihleri arasında, KOM Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki bazı marketlerde kaçak gıda ürünlerinin bulunduğu ve satışı yapıldığı yönündeki ihbarlarla ilgili araştırmalar yapıldı.


Yapılan tespitler sonucunda, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, KOM ekiplerince 4 operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda, 4 iş yerinde yapılan aramalarda, 4 şüpheli hakkında yakalanarak ‘5607 SKM suçu' kapsamında adli işlem yapıldı.


Operasyonlarda ayrıca, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen yabancı menşeli çay, şeker, makarna, pirinç ve çok miktarda katı gıda maddeleri ele geçirildi.


Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı bilgilendirmede, “Halkımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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