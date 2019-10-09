İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisi alarma geçirdi

Isparta’da evde yatalak annesi ile birlikte yaşayan şahıs, pompalı tüfekle pencereden rastgele ateş açtı.

Isparta'da evde yatalak annesi ile birlikte yaşayan şahıs, pompalı tüfekle pencereden rastgele ateş açtı. Olay yerine Özel Harekat timleri sevk edilirsen, şahsın ikna edilmesi için çalışmalar sürüyor.


Olay, saat 14.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil E. isimli şahıs, çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs ikna edilemeyince Özel Hareket ekipleri olay yerine çağrıldı. Çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmayan Özel Harekat ekiplerinin Cemil E.'yi ikna çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.