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Potada çifte şampiyonluk Nazmiye Demirel'den

Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci olduIsparta’da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları kapsamında Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci oldu


Isparta'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Erkek-Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 6 Mart Spor Salonunda oynanan maçlar nefesleri kesti. Yoğun ilginin olduğu turnuvalarda erkeklerde ve kızlarda Nazmiye Demirel Orta Okulu birinci oldu. Nazmiye Demirel Orta Okulu, Isparta'yı gruplarda temsil edecek. Erkeklerde ikinci Halıkent Orta Okulu ve üçüncü TED Koleji oldu. Kızlarda ise Mavikent Şehit Göksel Orta Okulu ikinci ve IYAŞ Selçuklu Orta Okulu üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi

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