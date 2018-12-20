Prof. Dr. Uçan'a ‘Toplumsal Katkı Ödülü'

Dr. Ali Uçan'a ‘Toplumsal Katkı Ödülü' verdi.

GSF Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, Ali Uçan'ı ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek bu konuda desteklerini esirgemeyen SDÜ yönetimine teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Ali Uçan'ın özgeçmişinin konu alındığı biyografi filmi izlendi ve Akademik Oda Orkestrası'nın hazırlamış olduğu müzik dinletisi sunuldu. Toplumsal Katkı Ödülü verilmesiyle ilgili senato kararını okuyan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız da şunları kaydetti; “Prof. Dr. Ali Uçan Türkiye'deki Müzik Eğitimi sahasına önemli katkıda bulunmuştur. Çalışmalarını sanatın evrenselleştirici ve bütünleştirici çabası altında toplayan Uçan, müzik bilimi alanında akademisyenlere rol model olmuştur. Bu neden Üniversitemizce ‘Toplumsal Katkı Ödülü'ne layık görülmüştür.”

Müzik hayatına 1959 yılında müzik öğretmenliği ile başladığını, 59 yıllık meslek hayatında Isparta'nın ve SDÜ'nün büyük önem taşıdığını dile getirerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Uçan, askerlik görevini Isparta'da yaptığını söyledi.

Müzik eğitiminin mükemmel bir kaynak olduğuna dikkat çeken Uçan, toplumu akorta benzeterek “Toplum ve eğitim iç içe olmalı” dedi.

Uçan, sanata önem veren SDÜ'nün bünyesinde bulunan Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkezinde müziğe akademik katkı sunulmasından kıvanç duyduğunu ifade etti.

Etkinliğin sonunda SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt günün anısında Prof. Dr. Ali Uçan'a hediye takdim etti.