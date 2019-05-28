Ramazan etkinliklerinde Yunus Emre'yle Aşka Yolculuk

Isparta'daki Tarihi Damgacı Sokak'ta tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Çiftçi'nin yer aldığı ‘Yunus Emre Aşka Yolculuk' programında duygu dolu anlar yaşayan izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Isparta Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca tarihi Damgacı Sokak'ta kurulan, Ramazan Sokağının maneviyatı yüksek en anlamlı programlarından birisi daha gerçekleştirildi. Programa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile katıldı.

Tarihi Damgacı Sokak'ta tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Çiftçi'nin yer aldığı Yunus Emre Aşka Yolculuk programı düzenlendi. Yunus'un şiirlerinin seslendirildiği programda izleyiciler duygulu anlar yaşadı, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Sahneye serpilen güllerle mest oldular

Yunus Emre Aşka Yoluculuk programında Serap Çiftçi ve Ali Düşenkalkar sahnede iken, üzerlerine gül çiçeği serpildi. Çiftçi sahnenin güllerle dolması üzerine “Bu kadar güzel kokan bir yerle karşılaşmadım” derken, Düşenkalkar da, “Ellerinize, toprağınıza sağlık diyerek” teşekkürlerini iletti.

Başdeğirmen: “Bizleri farklı yerlere götürdüler”

Program sonrasında Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen sanatçılara çiçek takdim etti. Başkan Başdeğirmen, böyle güzel bir akşamı Isparta'da kendilerine yaşatan sanatçılara teşekkür ederken, “Bugün Türkiye'mizin önemli sanatçılarını ilimizde ağırlamaktan mutluyuz. İçinde bulunduğumuz günlerin anlamına uyan bir program gerçekleştirdiler, maneviyatın içerisinde bizleri farklı yerlere götürdüler. Serap hanım Türkiye'yi en güzel müzikleriyle, sözleriyle, programlarıyla tanıtan bir sanatçımız” dedi.

Çiftçi: “Isparta çok şanslı, harika bir başkan kazandı”

İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Serap Çiftçi de, Isparta'da olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederken, “Gül kokulu Isparta'nın güzel insanlarısınız. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Başkanımıza sonuna kadar destek veriyoruz. Isparta'nın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Harika bir başkan kazandı. Çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum, kendisi harika bir vizyona sahip” görüşlerinde bulundu.