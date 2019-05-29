Ramazan Sokağı'nda yöresel gösteriler

Isparta Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca tarihi Damgacı Sokak'ta kurulan Ramazan Sokağı'nın dün akşamki bölümünde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nun (HEM VE ASO) halk oyunları ekipleri gösterileri ile müzik dinletisi yer aldı.

Tarihi Damgacı Sokak'ta kurulan alanda iftar sonrasında başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden program kapsamında HEM VE ASO'nun gösterileri yer aldı.

Gece, Teke Yöresi'ne ait halk oyunları gösterileri ile başlarken, bunu Zeybek ve Kafkas ekibinin gösterileri takip etti.

Karadeniz Yöresi Halk Oyunları gösterilerinin de yer aldığı program, müzik dinletisi ile son bularak büyük beğeni topladı.