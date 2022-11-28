İhlas Haber Ajansı

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Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Isparta’nın Atabey ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Atabey ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Atabey'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ertümen'in (22) kullandığı motosiklet Atabey ilçesi girişinde refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Ertümen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç sürücünün cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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