Rektör kalan, ALKÜ ailesiyle bayramlaştı

Dr. Ekrem Kalan, “Başta ALKÜ ailesi olmak üzere Ramazan Bayramının bütün İslam alemine sağlık mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, fakülteleri gezerek akademi ve idari personelle tek tek bayramlaştı. ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek'in de eşlik ettiği bayramlaşma programının ilk durağı fakülteler oldu. Rektör Kalan burada fakülte dekanları ile bayramlaştıktan sonra fakülte personelleriyle de sohbet etti. Fakültelerde bayramlaşmanın ardından ALKÜ idari personeliyle buluşan Rektör Kalan, yaptığı konuşmada, “Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından ülke olarak buruk bir bayrama giriyoruz. Bu burukluğa rağmen bayramlar; sevginin, dostluğun, kardeşliğin, merhametin, birlikteliğin en güzel sembolüdür. Bayramlar, kırgınlıkların ortadan kaldırıldığı ve sevginin paylaşıldıkça artığı, bizleri bir araya getiren güzel bir vesiledir. ALKÜ ailesiyle hep birlikte bayramlaşmak bizim için büyük mutluluktur. İnşallah bayram tadında bir bayram yaşarsınız ve sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirirsiniz. Mübarek Ramazan Bayramının başta ALKÜ ailesi olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Kalan'dan birlik mesajı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayınlandı. Rektör Kalan mesajında, “Ramazan ayının şifa veren, gönülleri zenginleştiren ikliminde tazelenerek üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, umudumuzu kaybetmeden yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram paylaştıkça anlam kazanır. Bayramlaşmak; dargınlıkları, kırgınlıkları bitirmek, yardımlaşmak ve aynı zamanda manevi değerlerin en üst seviyede yaşandığı çok değerli zamandır. Rabbimizin bize nimeti olan dini bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik ruhumuzu pekiştirmesi, her türlü kırgınlıkları unutturması bakımından çok önemlidir. Mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle yaşanan bu güzel duyguların daim olması, milletimizin birbirine ve ülkemize olan sevgisinin en güzel şekilde ortaya konması en büyük dileğimdir. Ülkemizi derinden sarsan Asrın Felaketi olarak adlandırdığımız depremde umudumuzu kaybetmeden bayram sevinci etrafında kenetlenmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Başta değerli hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve İslam coğrafyasının mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar” dedi.