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Rus turistler Eğirdir'de elma hasadı turuna katıldı

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesine düzenlenen iki günlük ‘Elma Hasadı ve Kültür Turu’na Antalya’nın Alanya ilçesine ikamet eden Ruslar oldukça ilgi gösterdi.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesine düzenlenen iki günlük ‘Elma Hasadı ve Kültür Turu'na Antalya'nın Alanya ilçesine ikamet eden Ruslar oldukça ilgi gösterdi.


Alanya'da ikamet eden Rus vatandaşlarına yönelik Eğirdir elması, Eğirdir Gölü tarih ve coğrafyasına yönelik olarak iki günlük ‘Eğirdir Elma Hasadı ve Kültür Turu' düzenlendi. Tura, 10 kişilik öncü grup büyük ilgi gösterdi. 24 Ekim Cumartesi günü öğle vakitlerinde Eğirdir'e gelen gruba bir firmaya ait elma bahçesi ve soğuk hava tesisleri tanıtımı yapılarak, elmanın fidandan sofraya kadar geçen serüveni anlatıldı. Katılımcılar, elmaları çok beğendiklerini, yakın zamanda Eğirdir'e tekrar gelmek istediklerini belirttiler.


Ziyaretçiler ilk olarak, Akpınar Yörük Çadırına çıkarak Eğirdir Gölü manzarasının eşsiz fotoğraflarını da çekme fırsatı yakaladılar. Daha sonra, Dündarbey Medresesi ve Hızırbey Camii gezisi yapıldı. Ardından Yeşilada'da bulunan Ayastefanos Kilisesini ziyaret eden Rus grup, turun Eğirdir bölümünden unutulmaz anılarla ayrıldıklarını belirterek, bir dahaki gelişlerinde Eğirdir'e özgü yemekleri tatmak istediklerini belirttiler.


Turun ikinci gününde Yalvaç'ı ziyaret eden acente yetkilileri, iki hafta sonra tekrar Eğirdir'e tur düzenleyeceklerini söylediler.

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