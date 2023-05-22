Şakalaştığı arkadaşını av tüfeğiyle kazaen öldüren genç tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeği ile şakalaşırken kaza ile arkadaşının ölümüne sebep olan genç tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesi Tepeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 arkadaş Tepeli köyünde Mantarhanede bulundukları sırada, R.C.A. elindeki av tüfeğini arkadaşları Emirhan Kahraman, M.Ö. ve B.Y'ye doğrulttu. Av tüfeğinin ateş almasıyla Emirhan kahraman (17) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Sağlık Meslek Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Emirhan Kahraman (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.Ö. ve B.Y.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki R.C.A. ifadesinin alınmasının ardından bugün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Isparta E Tipi cezaevine gönderildi.