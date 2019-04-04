Samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı

Isparta'nın Gönen ilçesinde samanlıkta başlayan yangın bitişikteki eve sıçrayarak büyüyünce korku dolu anlar yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangına, Gönen ve çevre ilçeler ile Isparta merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün saat 18.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Avcı'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede bitişikteki eve sıçrayarak büyüdü. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Gönen Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çevre ilçeler ile Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yanan bölgede bulunan samanların söndürülmesi zaman zaman zor anlar yaşattı.

Yangın söndürme çalışmalarının halen daha devam ettiği öğrenildi.