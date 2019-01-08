SD Havalimanı'nda 2018 yılı boyunca 173 bin 682 yolcu ve 2 bin 87 ton yük taşındı

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2018 yılı boyunca toplam 173 bin 682 yolcuya hizmet verildi. 2018 yılı Aralık ayında hava yoluyla 6 bin 671 yolcu ve 135 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 6 bin 667, dış hat yolcu trafiği 4 bin 571, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 238 olarak gerçekleşti.

Geçen Aralık ayında SD Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 945 olurken, dış hatlar uçak trafiği 21 olmak üzere, toplam uçak trafiği 966'ya ulaştı.

Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 135 ton olarak kayıtlara geçti.

2018'de 173 bin 682 kişi uçtu

SD Havalimanı'nda 2018 yılı içerisindeki 1 yıllık gerçekleşmelere göre ise, hizmet verilen yolcu sayısı 173 bin 682'ye, uçak trafiği 23 bin 130'a ulaştı. Havalimanında yıl boyunca yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 87 ton oldu.