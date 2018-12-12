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SDÜ Akademik Oda Orkestrası'ndan ‘Kış Konseri'

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Akademik Oda Orkestrası, “Kış Konseri” ile büyük beğeni topladı.


SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde Dr. Öğretim Üyesi Ali Alizade şefliğinde Soprano Nuray Çeviker ile Tenor Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu tarafından seslendirilen Doğu ve Batıya ait farklı kültür izlerini taşıyan eserler, beğeni gördü.


SDÜ Akademik Oda Orkestrasının uyarlaması ve sanatçıların eşsiz yorumu ile seslendirilen “Altın Hızma Mülayim”, “Mazi Kalbimde Yaradır”, “Askerin Şarkısı”, “Por Una Cabeza”, “Sevmek Nedir?” gibi eserler, sanatseverlerden tam not aldı.

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