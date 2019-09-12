SDÜ, ‘Dünya'nın En İyileri ' listesinde

İngiltere'de yükseköğrenimle ilgili yayın yapan Times Higher Education (THE), 'Dünya'nın En İyi Üniversiteleri' Listesi'ni açıkladı. Türkiye'den aralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) de bulunduğu 34 yükseköğretim kurumu yer aldı.

Merkezi İngiltere'de olan Times Higher Education (THE) yükseköğrenim ile ilgili yeni yayın yaptı. THE, 2020'nin en iyi üniversiteleri listesini açıkladı. Buna göre, Türkiye'den 34 üniversite 'Dünya'nın En İyi Üniversiteleri' Listesi'ne girdi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) de listede yer aldı.

2020 Listesi'nde 92 ülkeden 1.400 üniversite yer alıyor

THE, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ilişkin şu bilgileri yayınladı: “Sırası: 1001+ , Şehir: Isparta, Öğrenci sayısı: 46 bin 705, Yabancı öğrenci yüzdesi: 3”.