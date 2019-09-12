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SDÜ Keşif Isparta Projesi'nin 4.yılında geri sayım başladı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, doğaseverlerin gözdesi Kovada, Yazılı Kanyon, Eğirdir, Kızıldağ başta olmak üzere Isparta’nın uygarlık eserlerini ve kültürel değerlerini gezebilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğrencileri, doğaseverlerin gözdesi Kovada, Yazılı Kanyon, Eğirdir, Kızıldağ başta olmak üzere Isparta'nın uygarlık eserlerini ve kültürel değerlerini gezebilecek. Müracaatlar 27 Eylül 2019 Cuma tarihine kadar açık olacak.


Isparta'nın doğal ve kültürel varlıklarını tanıtmak, koruma ve farkındalık oluşturmak gayesiyle hayata geçirilen Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 'Keşif Isparta' Projesi'nin 4. sezonu başlıyor.


SDÜ'nün doğal varlıkları, açık hava müzesi niteliği taşıyan uygarlık eserleri ve kültürel değerlerini tanıtmak, yerinde yaşatmak, koruma ve farkındalık oluşturmak gayesiyle Mayıs 2017'de hayata geçirdiği ‘Keşif Isparta' Projesi'nin 4. sezonu için geri sayım başladı.


SDÜ öğrencileri her hafta sonu doğaseverlerin gözdesi Kovada, Yazılı Kanyon, Eğirdir, Kızıldağ rotalarını gezebilecekler.


Üniversite öğrencilerine açık ve ücretsiz gezi programı için kayıtlar 27 Eylül 2019 Cuma tarihine kadar devam edecek.


Katılmak isteyen öğrenciler kayıt için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kurumsal İletişim Merkezi'ne (KİMER) şahsen müracaat edebilecekler.


Öte yandan, ‘Keşif Isparta'nın bu dönemdeki rotaları ise şöyle; Kovada Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Atabey Ertokuş Bey Medresesi, Eğirdir, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı, Ağlasun Sagalassos Antik Kenti, Aksu Zindan Mağarası, Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kenti.

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