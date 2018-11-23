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SDÜ öğrencilerinden organ bağışı bilgilendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Türk Tıp Öğrenci Birliği Halk Sağlığı Takımı öğrencileri organ bağışı bilgilendirmesinde bulundu.


SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi poliklinik girişinde kurulan stantta hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınları ile hastane çalışanlarına Organ Bağışı Koordinatörlüğü gözetiminde bilgi verilerek broşürler dağıtıldı.


Organ bağışının önemini anlatmak, bağış sayısını arttırmak ve halkın organ bağış bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gün içinde 69 vatandaş organ ve doku bağış kartını doldurarak organlarını bağışladı.


Organ bağışı hakkında bilgi alarak kendilerini bu bağışa teşvik ettikleri için öğrencilere teşekkür eden bağışçılar, bağışlanan her organın yeni bir hayat olduğunu dile getirdiler.

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