Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 2019-2020 Akademik yılda öğrencilere seslendi: “SDÜ bilimin hayata değer katması gerektiğini düşünen bir üniversitedir. Öğrenmenin yaşı ve sınırının olmadığına inanarak yol alan, sizlere yaşam boyu öğrenmenin, kendinizi geliştirmenin olanaklarını sunmaya gayret eden bir üniversitedir”.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı 2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde yayınladığı mesaj ile öğrencilere seslendi. SDÜ'nün bilimin hayata değer katması gerektiğini düşündüğü kaydeden Prof. Dr. Çarıkçı, öğrencilere “Yüzlerinizdeki gurur, neşe, özgüven ve umudun hiç solmaması için çalışıyoruz'' diye seslendi.

Isparta Bilim Kenti

Isparta'nın yaşanabilir kentler sıralamasında hep ön sıralarda yer aldığına ve bir cazibe merkezi olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, “SDÜ Isparta'nın tüm paydaşları ile birlikte öğrencilerine kariyerlerini geliştirme fırsatı tanırken; öğrenciye kentin geleceği için de çalışma imkânı verir. Isparta'da değişimi ve gelişimi SDÜ öğrencilerinin beğenileri ve fikirleri yönlendirmekte, gençliğin dinamizmi Isparta'yı şekillendirmektedir” saptamasında bulundu.

Kariyeriniz için canlı ve zengin bir üniversite yaşamı

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, öğrencilere şöyle seslendi: “Bizlerin öncelikli vazifesi size SDÜ çatısı altında güvenli ve huzurlu bir eğitim- öğretim ortamı sağlayabilmek; kendi ailenizdeki sıcaklığı aratmayacak bir yaşam alanı sunabilmektir. Bu doğrultuda, hem doğru bir şehirde hem de doğru bir üniversitede olduğunuzu belirtmek isterim. Öyle ki Isparta, Türkiye'de yaşanabilir kentler sıralamasında hep ön sıralarda olan bir cazibe merkezidir. Isparta'nın bu özelliği üniversitelerini el üstünde tutan bir bilim kenti olmasından gelir. SDÜ Isparta'nın tüm paydaşları ile birlikte öğrencilerine kariyerlerini geliştirme fırsatı tanırken; öğrenciye kentin geleceği için de çalışma imkânı verir. Isparta'da değişimi ve gelişimi SDÜ öğrencilerinin beğenileri ve fikirleri yönlendirmekte, gençliğin dinamizmi Isparta'yı şekillendirmektedir”.

SDÜ yükseköğretime 5 yeni alan kazandırdı

SDÜ, 2019-2020 Akademik Yıl'da da yükseköğretime yeni alanlar kazandırmaya devam ederek, bu bağlamda psikoloji, havacılık yönetimi, eski yazı (hat) anasanat, ilköğretim matematik ve Arapça öğretmenliği programlarında da öğretim başladı.